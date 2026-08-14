小馬可斯盼重設與華關係共商油氣探勘　稱若台海開戰菲律賓不幫拖

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）8月14日表示，希望重設與中國關係，包括共同討論聯合油氣勘探。

小馬可斯同時強調，若台海爆發衝突，菲律賓無意成為交戰國，也不會容許從菲律賓領土發動任何攻擊。



路透社報道，小馬可斯當天在馬尼拉向外國記者表示，近期能源供應受阻和價格飆升，增加開發近海資源的迫切程度。

小馬可斯說：「我們必須尋找新方法……這項討論已變得更重要，我認為我們已取得進展。我感覺所有相關方都希望這件事成功，這總是一個好跡象。」

小馬可斯指，菲律賓需要更多石油和天然氣供應，正與中國處理尚待解決的事項，包括任何最終安排的職權範圍。

他又強調，菲律賓並無疏遠中國，反而希望繼續深化經濟合作，中國仍是菲律賓最大投資國之一。

小馬可斯說：「我不認為有任何政策聲明表明我們正在疏遠中國。我們正在繼續尋找許多與中國合作的例子。」

2026年3月10日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）在紐約聯合國總部發表演講。（Reuters）

關於台海局勢，菲律賓《每日詢問者報》報道，小馬可斯在菲律賓外國記者協會總統午餐會上，被問及會否允許美軍從菲律賓基地發動攻擊時回應：「菲律賓無意成為本區域的交戰國。我們對此沒有興趣。我們只關心防衛本國領土，以及維護區域和平穩定。」

小馬可斯強調無意容許任何人從菲律賓發動攻擊，「我們會堅持這項政策，因為我們所做的一切都是為了維護區內和平穩定。」

另據法國國際廣播電台（RFI）報道，小馬可斯亦承認菲律賓難以完全置身事外，因為有近20萬菲律賓人在台灣生活和工作，「我們必須進入那裏，或者找到一種方法去那裏，找到我們的人民並把他們帶回家。」