菲律賓受風暴鯨魚影響下暴雨　北部地區山泥傾瀉4死

菲律賓呂宋島過去四日一直遭受熱帶氣旋「鯨魚」帶來的暴雨影響。菲律賓當局8月6日（周四）表示，受熱帶低氣壓帶來的強降雨影響，呂宋島地區遭遇山泥傾瀉，造成至少四人死亡。而由於暴雨，首都馬尼拉和北部多個省份的政府機關和學校被勒令關閉。



法媒報道，在馬尼拉以北六小時車程的本格特省，山泥傾瀉周四掩埋一家小餐館，三名當時正在廚房工作的員工被埋。警方後發現一人倖存，但另外兩人當場死亡。菲律賓國家災害管理局另證實，黎剎省前一日亦發生山泥傾瀉，造成兩人死亡。

政府氣象學家馬納洛（John Manalo）周四表示，持續風速約為55公里/時的「鯨魚」正向菲律賓海移動。他警告稱「強風仍可能影響該國大部分地區…… 洪水和山泥傾瀉的風險更高。」

菲律賓平均每年遭受20次風暴和颱風襲擊，導致數百萬生活在易受災害地區的人們長期處於貧困狀態。科學家表示，人為造成的氣候變遷正使極端天氣更加頻繁、持續時間更長，且強度更大。