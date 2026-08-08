菲律賓街頭現5具反華棺材　菲外交部譴責　中國使館促立即徹查

菲律賓首都馬尼拉一帶8月7日凌晨出現5具貼有反華標語的白色棺材，分布在首都及周邊地區內不同街頭，其中一具放在中國駐菲大使館附近。菲外交部譴責有關行徑，表示不容許暴力威脅，警方已展開調查。中國駐菲大使館7日發布聲明，強烈譴責有關行為性質極其惡劣，已向菲方面提出嚴正交涉，敦促立即徹查。



據菲律賓警方指，2026年8月7日凌晨，一些戴面具者故意在馬尼拉首都地區街頭棄置反華棺材（National Capital Region Police Office）

菲律賓警方指，8月7日凌晨2時至4時左右，一些乘坐白色和灰色小貨車的戴面具者，故意在街頭棄置棺材。據警方稱，該些棺材出現在馬尼拉及周邊的加洛干市（Caloocan）、馬加智市（Makati）及計順市（Quezon City），貼有反華或反菲律賓共產黨的標語，部份標語寫有「貪婪」字樣，部份棺材更放有中國官員的照片。

菲律賓：不容許暴力威脅

菲律賓外交部透過聲明表示譴責，稱不容許暴力威脅，「此類行為不代表菲律賓政府處理外交關係的方式，也不代表菲律賓民眾表達批評或不滿的方式。」

↓ 中國駐菲大使館發布聲明 ↓

中方：向菲提嚴正交涉促立即徹查

中國駐菲律賓大使館7日也發表聲明，發言人表示這是性質極其惡劣的公然政治挑釁、人身攻擊以及恐嚇威脅行為。

中國大使館強烈譴責這一卑鄙無恥的行徑，已向菲律賓方面提出嚴正交涉，敦促其立即開展徹底調查，依法將肇事者繩之以法並採取一切必要措施，切實保護中國在菲律賓的外交和領事機構、單位及人員的安全與合法權益。