受中國競爭與高成本夾擊　德國汽車業削開支　就業人數創21年最低

德國汽車行業就業人數持續減少，彭博社8月14日報道，在面對中國競爭下，德國車企紛紛削減成本，導致當地汽車業的就業人數跌至2005年以來最低水平。



根據德國統計局數據顯示，汽車業仍是德國第二大工業僱主，僅次於機械製造業，截至6月底，汽車業的從業人數為69.15萬人，較一年前減少4.23萬人，降幅為5.8%，流失量超過其他任何製造業類別，也是整個工業領域整體降幅的逾兩倍。

在德國汽車行業中，汽車零件及配件供應商裁員最多，就業人數按年減少7.6%，汽車或引擎製造商的從業人數則減少6.1%。

德國汽車製造商福士（Volkswagen，又稱大眾）標誌（REUTERS）

報道指，德國車企正受到日益加重的壓力，包括來自中國的競爭，還有國內的高生產成本。在中國市場發展不佳後，福士（VW）、寶馬（BMW）和平治最近數周都下調業績預期，福士考慮裁員多達10萬人，並關閉部份工廠。

德國汽車業就業人數下降趨勢已持續一段時間，當地汽車工業協會（German Association of the Automotive Industry）5月警告指，到2035年，該國汽車行業可能流失多達22.5萬個工作職位。