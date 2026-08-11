國產車進軍德國　上半年市佔達3.8%　調查：近半韓系車主願轉會

據《歐洲汽車新聞》8月7日報道，最新行業數據顯示，2026年上半年，中國品牌汽車在德國新車註冊量中的佔比達到3.8%，高於2025年的2.2%。在德國整體汽車需求相對平穩的背景下，中國品牌正在逐步擴大市場存在感。



德國汽車市場研究機構Deutsche Automobil Treuhand（DAT）的調查顯示，韓國品牌用戶對中國汽車的興趣最為明顯。近一半韓國品牌車主表示，在下一次購車時會考慮中國品牌，其中約五分之一表示「肯定會」選擇中國品牌。

韓國品牌用戶對中國汽車的興趣最為明顯。（KIA官網）

日本品牌用戶也表現出一定興趣，約三分之一表示未來可能考慮中國品牌。不過，明確將中國品牌作為購買選擇的日系車主比例相對較低，約為12%。

相比之下，德國品牌用戶對中國品牌的接受程度較低。調查顯示，約四分之一德國品牌車主表示未來可能考慮中國品牌，而超過30%的用戶明確排除了這一選擇。

DAT車輛估值主管韋斯（Martin Weiss）表示，現代和起亞車主更願意考慮中國品牌並不令人意外。他認為，韓國品牌與中國品牌目前面向的消費群體較為接近，而韓國汽車企業此前也經歷了類似的市場發展過程。

韓國品牌與中國品牌目前面向的消費群體較為接近，而韓國汽車企業此前也經歷了類似的市場發展過程。（Reuters）

「韓國品牌過去一直被視為物美價廉的產品，」韋斯表示，「它們需要與具有深厚市場基礎的日本和德國品牌競爭，因此其用戶通常更願意嘗試新的產品，只要價格合適。」

市場研究公司Dataforce高級汽車分析師基比斯（Benjamin Kibies）也指出，韓國品牌用戶轉向中國品牌的心理門檻相對較低。

從韓國品牌轉向中國品牌的心理衝擊，遠小於從德國品牌轉向韓國品牌。

不過，面對中國品牌在德國市場關注度提升，現代和起亞並未表現出明顯擔憂。現代歐洲CEO馬蒂內特（Xavier Martinet）表示：

我們不害怕競爭，只要競爭是公平的。

起亞德國銷售總監布赫爾（Benedikt Bucher）也表示，消費者最終購買決策仍取決於產品質量、品牌信譽、保修服務、經銷商網絡以及整體用車體驗。

他認為，新品牌進入市場後，消費者對價格、車輛配置、技術以及電動車產品的關注度有所提高，但目前尚無法準確衡量這些因素對韓國品牌銷量的直接影響。

給予韓國車企高管自信的是，今年上半年現代和起亞在德國市場仍保持增長。數據顯示，2026年上半年，起亞在德國的新車註冊量按年增長3.1%，現代增長4.1%。

不過，Dataforce的數據分析顯示，部分現代和起亞用戶已經成為MG和比亞迪新增客戶的重要來源。

數據顯示，在MG新增客戶中，7.9%的消費者此前駕駛現代汽車，4.3%此前駕駛起亞汽車；在比亞迪新增客戶中，6.5%的消費者此前駕駛現代汽車，5.1%此前駕駛起亞汽車。

MG ZS是該品牌在在德國最暢銷的車型。（MG官網）

Dataforce認為，雖然上述比例看似有限，但結合現代和起亞在德國市場的整體規模來看，其用戶向中國品牌流動的比例明顯偏高。

2026年上半年，起亞在德國新車註冊量中的佔比約為2.1%，現代約為3.3%；截至2026年初，兩者在德國乘用車保有量中的佔比分別約為1.8%和3.2%。

基比斯表示，在比亞迪和MG的新車用戶中，現代和起亞前車主比例明顯高於其市場基礎水平，他稱，「如果僅按照市場份額計算，這兩個韓國品牌作為中國汽車品牌新增客戶來源的比例本應更低。」

與此同時，歐美傳統品牌用戶也正在成為中國品牌新增客戶來源。Dataforce數據顯示，大眾品牌車主分別佔MG新增客戶的11%和比亞迪新增客戶的13%。當前，大眾在德國新車市場和乘用車保有量中的份額均約為20%。

福特和歐寶用戶向MG轉移的比例則更為突出。在MG新增客戶中，11%此前駕駛福特汽車，8.3%此前駕駛歐寶汽車，而兩者在德國新車註冊量中的份額分別約為3.3%和4.7%。此外，豐田用戶也成為比亞迪新增客戶的重要來源之一。

值得注意的是，豐田用戶也成為比亞迪新增客戶的重要來源之一。（Reuters）

隨着中國品牌在歐洲市場的品牌認知度不斷提升，德國汽車市場消費者選擇正在發生變化。對於傳統汽車製造商而言，如何在新能源、智能化和用戶體驗等領域保持競爭力，將成為未來市場競爭的重要課題。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】