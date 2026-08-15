赫格塞思：美國可能對伊朗實施永久封鎖 加大經濟施壓

美國警告可能對伊朗實施永久性的海上封鎖，並加大對德黑蘭政府的經濟施壓。目前中東緊張局勢加劇，美伊停火談判陷入僵局，全球石油供應下降。



美國戰爭部長赫格塞思（Peter Hegseth）星期四（8月13日）在巴拿馬訪問期間告訴記者，美軍擁有足夠的軍事力量，維持對伊朗的海上封鎖。他說：「美國海軍可無限期維持這樣的封鎖，因為我們可以讓船隻輪替，我們必須，也會繼續這麼做。」

美軍7月14日恢復對伊朗整個海岸線，包括港口和石油碼頭的封鎖，禁止船隻進出伊朗水域。封鎖已對伊朗造成嚴重的經濟損失。

2026年8月13日，美國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）抵達巴拿馬城，出席多國聯合軍演的閉幕式。（Reuters）

美國財長貝森特（Scott Bessent）星期四受訪時警告，會在接下來一周宣布向伊朗實施「前所未見」的經濟孤立措施，配合在霍爾木茲海峽的封鎖，「阻止任何物資運入或運出伊朗港口」。

美國副總統萬斯（JD Vance）則在霍士新聞節目上說，美國在伊朗戰爭中的首要任務是確保美國國內的石油和汽油價格保持低位，阻止伊朗獲得核武器則位居其次。

法新社指出，萬斯這番言論與特朗普對這場戰爭的定位形成鮮明對比。特朗普一再指出，發動戰爭的唯一目的是阻止伊朗獲得核武器，即便這意味着美國人會在短期內蒙受經濟損失。萬斯的言論也凸顯了戰事如今聚焦於霍爾木茲海峽的控制權，這一議題已被伊朗推到談判議程的首位。

特朗普星期三在社媒平台發文稱，美國「完全控制」了霍爾木茲海峽。伊朗巴斯基民兵武裝組織負責人塔伊布隔天反駁稱，霍爾木茲海峽「在伊朗的控制和管理之下」。伊朗中央軍事司令部當天遲些時候說，未經德黑蘭許可，任何船隻都不得通過霍爾木茲海峽。

美林肯號航母超長服役 船上軍員狀態引關注

隨着美伊衝突局勢陷入膠着，美國林肯號航母在中東地區服役已進入第九個月，且已250天未靠岸，船上服役人員的身心狀態引發美國國會關注。據報，有船員試圖跳海，船上的基本物資面臨短缺，衛生情況惡化。

2026年7月31日，伊朗戰爭期間，美軍F/A-18E戰機從航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）的飛行甲板上起飛。（Reuters）

不過，赫格塞思星期四堅稱，有關船上情況的報道「完全失實」，軍方確保所有船隻的所有人員「在任何時候都能獲得我們所能提供的一切支持」。

一名美國官員透露，華盛頓號航母正開往中東地區，以接替林肯號在當地服役。官員強調，這項調動是事先計劃好的。

文章獲《聯合早報》授權轉載

