美國保險公司CEO槍殺案　Luigi Mangione認意圖謀殺跟蹤罪

美國聯合健康保險行政總裁湯普森（Brian Thompson）槍殺案被告曼吉奧（Luigi Mangione），周五在聯邦法院承認槍殺湯普森，並就兩項意圖殺人的跟蹤罪認罪。



據路透社（Reuters）8月14日報道，曼吉奧當庭稱「我在曼哈頓槍殺湯普森，他死了」。認罪可免聯邦審訊，或助其爭取撤銷州謀殺控罪；曼哈頓聯邦檢察官麥克唐納（Jamie McDonald）表示將判囚終身監禁。法官加內特（Margaret Garnett）警告每項控罪最高可判終身監禁，定於12月18日判刑。

2024年12月19日，涉嫌槍殺美國聯合健康集團高層湯普森（Brian Thompson）的疑犯Luigi Mangione（左二，橙色衣服），從賓夕凡尼亞州引渡到紐約州後步出直升機停機坪。（Reuters）

湯普森2024年12月4日清晨在投資者會議酒店外被槍殺。曼吉奧稱，自己背部受傷、於醫療保險系統中碰壁後調查會議詳情，用3D打印機製作槍支部件並前往紐約犯案；湯普森家人指認罪是「邁向正義的重要一步」。

曼吉奧另涉曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）提出的州級控罪，恐襲控罪已撤銷，9月8日審訊在即，若二級謀殺罪成可囚25年至終身；其律師阿格尼菲洛（Karen Friedman Agnifilo）已以「同一行為不得兩度追訴」原則申請撤銷州謀殺控罪。