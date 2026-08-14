加拿大逾14萬人連署要求驅逐美國大使　斥其撐「吞併論」破壞關係

美國與加拿大關係早前因總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「納入加拿大為第51州」與關稅威脅一度緊張。如今這情緒進一步延燒至美國駐加拿大大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）身上，加拿大超過14萬人連署，要求政府驅逐他出境，理由是認為他將特朗普吞併加拿大的言論正常化，破壞兩國關係。



這項請願由居民沃克（Leanne Walker）在國會網站發起，要求當局將美國駐加大使胡克斯特拉列為不受歡迎人物，並將他驅逐出境，至今已有超過14萬人連署。美國駐加大使館拒絕置評，只稱已知悉事件。

2026年8月，圖為有人在網上發起連署，要求驅逐美國駐加拿大大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）。（網上截圖）

請願書指，胡克斯特拉將特朗普威脅吞併加拿大的言論「正常化」，甚至將有關言論形容為「親切的用詞」，指胡克斯特拉多次發表有損加美關係的言論，並多次介入加拿大的政治討論不合乎外交禮儀，促請加拿大政府要求美國將胡克斯特拉撤職，亦要求加拿大向美國提出胡克斯特拉的行為，與《維也納外交關係公約》不符的問題。

請願書已獲得綠黨一名議員支持，今年稍後將提交加拿大國會，加拿大政府將要在45天內提出正式書面答覆。根據《維也納外交關係公約》，一旦被列為不受歡迎人物，所在國可剝奪他的外交豁免權並下令他離開。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，展板上的地圖顯示，加拿大及格陵蘭均屬於美國。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

專家：請願不符法律程序 但反映民意

律師Barry Appleton對加拿大CTV新聞（CTV News）表示，從法律上來看，這份請願書沒有訴訟資格，因民眾「無權投票決定誰來擔任美國駐加拿大大使」，但也表示今次事件反映廣泛民意，即加拿大人認為「受夠了，不想再忍受下去了。」