日本防相等官員參拜靖國神社　中國強烈不滿　韓國表遺憾

日本防衛大臣小泉進次郎8月15日（周六）日本二戰投降紀念日參拜靖國神社；執政自民黨幹事長鈴木俊一、總務會長有村治子及選舉對策委員長西村康稔同日亦前往參拜，屬自民黨高層首次集體參拜。



TBS電視台報道，鈴木俊一表示，首相高市早苗並沒有親身參拜，而是以私人費用形式供奉「玉串料」的祭祀費。

圖為2026年8月15日，日本防相小泉進次郎到東京靖國神社參拜。（Reuters）

新華社提到，小泉進次郎2025年10月出任首相高市早苗內閣防衛大臣，今年2月留任；自 2009 年 8 月下旬首次當選眾議院議員以來，他曾以環境大臣、農林水產大臣身分多次參拜。去年8月15日，時任首相石破茂向神社供奉祭祀費，小泉當時亦曾參拜。

圖為2026年8月15日，日本二戰投降81週年紀念日，東京靖國神社有右翼組織人士到場參拜。（Reuters）

靖國神社供奉二戰甲級戰犯，被視為日本軍國主義的精神象徵。今年4月21日，高市早苗以內閣總理大臣名義供奉「真榊」祭品。

中國外交部強烈譴責日方涉靖國神社消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。當局指，日本二戰時期發動對外侵略戰爭，犯下慘無人道罪行。所謂「靖國神社」是日本軍國主義的精神工具和象徵，其供奉的14名甲級戰犯是發動侵略戰爭的罪魁禍首，是事實上的「戰犯神社」。無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。

北京方面認為，有關錯誤行徑是對歷史正義的褻瀆，對文明底線的挑戰，對戰後國際秩序的挑釁，國際社會一致堅決反對。今年是東京審判開庭80周年。正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的重要標準。中方敦促日方深刻反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

韓國亦對多名日本高層官員參拜靖國神社表達遺憾，韓國外交部指，首爾方面對日本負有責任的領導階層人士，再度向美化日本過去侵略戰爭、合祀戰犯的靖國神社供奉祭品或進行參拜，反覆做出這類遺忘歷史、與時代脫節的行為，深感遺憾與痛心。

聲明提到，韓國政府強烈敦促日本負有責任的領導者正視歷史，以行動展現對過往歷史的謙虛省思與真誠反省，並強調這是建立在兩國互信之上、發展面向未來韓日關係的重要基石。