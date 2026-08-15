路透：美國擬向AI聯盟成員施壓　必須在中美競賽中選邊

美國擬致信數十個人工智能（AI）聯盟成員，警告它們不要同時加入中國主導的競爭性倡議。



路透社看到美國致《人工智能機遇聲明》（AI Opportunity Statement）35個簽署方的信函草案。據路透社審閱的美國內部草案和一名美國官員透露，美國準備告知數十個國家，必須在中美AI競賽中選邊，並警告如果同時加入中國主導的競爭性合作框架，將被排除在美國主導的AI聯盟之外。

去年，在中美科技競爭激烈之時，華盛頓啟動了「矽和平」倡議（Pax Silica），目的是為保障AI模型、半導體、關鍵礦產的供應鏈安全。

目前已有20多個國家加入這項倡議，包括美國的親密盟友日本、澳洲、韓國，以及重要潛在關鍵礦產來源國哈薩克。

路透社這張攝於2025年1月29日的設計圖片中，可以看到中國AI公司Deepseek的標誌，其背後則有一面中國國旗和美國國旗。（Reuters）

由美國國務院起草的信函草案，是致6月份簽署美國《人工智能機遇聲明》的35個簽署方，其中包括不具約束力的「矽和平」框架成員以及其他表達希望在AI領域與華盛頓保持一致意願的國家。

通過施壓各國選邊站隊，美國希望在AI競賽中切斷中國的資源來源，從而阻止中國研發可用於確立軍事或經濟主導地位的最先進AI技術。

今年7月，中國國家主席習近平發起《關於成立世界人工智能合作組織的協定》（WAICO），推廣中國的開放權重技術，以此挑戰美國在這一快速發展領域的影響力。

在「矽和平」倡議簽署國中，哈薩克是目前唯一已知同時加入中國WAICO的國家，這引起華盛頓警覺。

2026年7月17日，在上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）上，民眾走過中國AI企業月之暗面（Moonshot）展位，該展位正在推廣其Kimi K3 AI模型。（Reuters）

美國國務院在信函中寫道：「試圖加入所有陣營，等於一無所有。簽署《矽和平宣言》不僅僅是取得一個會員資格，更是一項承諾。」

國務院敦促簽署方在AI問題上「做出深思熟慮的選擇」。信中說：「我們不能同時加入那些與我們的目標相悖或內容重疊的倡議。」但信中沒有明確提及中國。

路透社無法確定美國計劃於何時發出這封信，也無法確定信件在發出前是否會進行修改。信函草案未註明日期。

美國國務院受詢時說，不會對「據稱泄露的內部文件」發表評論。

中國和哈薩克駐華盛頓大使館尚未對報道作出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

