大疆遭美國防部列入軍企黑名單　美國上訴法院下令重審

美國上訴法院周五（8月14日）下令特區法院重新審視中國無人機製造商大疆創新是否應被移出美國國防部認定的中國涉軍企業黑名單。



據路透社報道，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院裁定，特區法院僅依據非機密資料就認定大疆為中國國防工業基礎作出貢獻的做法存在錯誤。

2022年10月，美國國防部（現改名戰爭部）以與中國軍方關係甚密為由，將大疆創新列入中國軍事企業黑名單，禁止美國公司與它開展業務。被列入名單的企業還可能被剝奪參與美國政府合同、獲取補助，以及加入相關項目的資格。

美國國防部在2022年以與中國軍方關係甚密為由，將大疆創新列入中國軍事企業黑名單。（Reuters）

大疆2024年10月提起訴訟，要求五角大樓將公司從與中國軍方有關的企業黑名單中移除，但美國法院去年9月駁回大疆的訴求，並指控大疆對中國國防工業基礎有所貢獻。

美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院周五稱，「沒有公開闡明的理論依據指向美防長為何認定大疆創新為中國國防工業基礎有所貢獻。特區法院或許應該審視機密資料，已確定是否遵從防長的決定，繼續將大疆列在中國涉軍企業黑名單」。

大疆發言人未立即回應路透社置評請求。大疆2024年提起訴訟時，曾辯稱公司「既不為中國軍方所有，也不受它控制」。美國五角大樓發言人則稱，對正在進行的訴訟案不予置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

