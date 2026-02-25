大疆起訴美國FCC　指無人機進口禁令缺乏證據　違反正當程序

中國無人機製造商大疆創新（DJI）2月24日（周二）表示，已向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出訴訟，挑戰其禁止進口大疆所有新型號無人機及關鍵零件的決定。



據路透社報道，FCC頒布的禁令還包括另一間中國無人機製造商道通智能（Autel）的產品。

全球最大無人機製造商大疆創新在一份聲明中表示，已就美國聯邦通訊委員會的進口禁令向美國第九巡迴上訴法院提出上訴。

2021年12月15日，一名男子站在北京一間中國無人機製造商大疆創新（DJI）的商店外。（Reuters）

大疆表示：「該決定草率地限制了大疆創新在美國的業務，並斷然拒絕美國客戶使用其最新技術。」

報道指，FCC 2025年12月頒布的禁令代表，大疆創新、道通智能和其他外國無人機公司未來將無法獲得FCC批准，在美國銷售新型號的無人機或關鍵零件，惟可以繼續銷售現有型號。

2024年12月，美國國會下令，除非安全審查認為繼續銷售是適當的，否則必須在一年內將大疆創新和道通智能列入禁售名單。

報道提到，大疆創新的代理律師是前FCC執法局局長勒布朗（Travis LeBlanc）和前美國副總檢察長普雷洛加（Elizabeth Prelogar）。

在訴訟書中，大疆創新辯稱，美國聯邦通訊委員會的決定存在「嚴重的程序缺陷和實質瑕疵」。大疆強調，FCC在未提供任何實質證據證明其產品對美國國家安全構成威脅的情況下，就將大疆列入了「受管制名單」（covered list）。

大疆認為：「這種做法不僅違反正當程序原則，而且可能違反美國憲法和相關聯邦法律。」