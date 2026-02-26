大疆DJI告FCC禁令違憲　學者讚：體現了中國企業對美國法制的理解

中國無人機製造商大疆創新（DJI）星期二（2月24日）說，已對美國聯邦通信委員會（FCC）提起訴訟，指其將相關無人機列入管制清單的做法存在缺陷，違反美國憲法。這是大疆繼起訴五角大樓被駁回後，再度挑戰美國限令。



受訪學者指出，大疆的做法體現了中國企業對美國法治體系的理解和認可，試圖按照美國國內運作的規則尋求商業利益上的公平。

綜合路透社和彭博社報道，大疆在一份聲明中說，已向美國第九巡迴上訴法院提交請願書，指FCC在未能提供任何證據證明大疆產品對美國國家安全構成威脅的情況下，將其列入管制清單。聲明說，公司多次嘗試與政府溝通，但從未獲得回應或反駁有關關切的機會。這在程序上和實體上都存在缺陷，違反了美國憲法和聯邦法律。

FCC去年12月以對國安構成不可接受的風險為由，將全球最大的無人機製造商大疆和道通智能等所有外國製造的無人機及零部件列入清單，並禁止批准新型號無人機進口或在美銷售。今年1月，FCC表示，將對部分外國無人機禁令進行豁免，但不包括中國的無人機。

大疆2022年曾被美國國防部列入中國軍事企業名單，該公司於2024年10月提起訴訟要求移除，但去年被法院駁回。自中美進入科技戰和貿易戰以來，多家中企被美國製裁後在當地起訴，挑戰美國行政令。其中，備受關注的短視頻應用軟件TikTok曾在2024年要求暫緩「不賣就禁」法案的實施，因此獲得了喘息機會。科技企業小米也在2021年曾被美列入制裁名單而起訴五角大樓，並獲得勝訴。

學者：對美國司法體系保持適當信心

日本創價大學教授林大偉告訴《聯合早報》，中國企業的做法體現了他們對美國三權分立制衡體系的理解和認可，相信法院裁決不會受到政治干預。

新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍受訪時，以美國聯邦最高法院上周裁定總統特朗普對各國徵收對等關稅違憲為例，認為應當對美國的司法體系保持適當信心。他說，企業相信美國司法「某種意義上是獨立的，如果行政部門作出不公舉措，企業就尋求司法保護」，這是值得鼓勵的做法。

對於企業起訴的勝算，傅方劍認為有獲勝的可能性：

即使最終沒有獲勝，通過法庭辯論也有助於雙方釐清爭論焦點和疑慮，企業可能會找到其他潛在方式化解分歧，以一種較積極的態度去看待矛盾。

林大偉說，在美國法治體系下，像大疆這類資金雄厚、能聘請頂級法律團隊的公司，可能會有一定戰略優勢。但他同時提醒：

任何企業試圖在法院挑戰行政部門，都存在賭博性的風險。

企業可能會通過法院獲得公正裁決，但若涉及國安問題，則可能觸動美國國家安全部門的敏感神經，並聯合其他部門對付相關企業。

