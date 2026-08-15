二戰結束81周年　高市早苗致詞未提「反省」　日媒：重返安倍路線

日本二戰投降81周年，日本首相高市早苗8月15日出席「全國戰歿者追悼儀式」致辭時，未沿用前首相石破茂在2025年重啟的「反省」或「誓言不戰」等關鍵表述，有日媒解讀為日本政府重返安倍晉三的歷史認知路線。



高市早苗在致辭中表示「絕不能讓戰爭慘劇重演，將跨越世代傳承並貫徹這項堅定的誓言」，同時宣稱，日本可在國際事務中發揮重要作用，致力成為印太地區可信的和平燈塔。

2026年8月15日，日本首相高市早苗出席「全國戰歿者追悼儀式」並致辭。（Reuters）

日本首相每年在戰歿者追悼式上的用詞，歷來是觀察政府歷史態度的重要風向標。《朝日新聞》報道指，高市早苗此番摒棄石破茂的措辭，是回歸安倍晉三的政治風格。

日本前首相細川護熙在1993年曾就日本在戰爭中的加害責任，向亞洲鄰近國家表達「哀悼之意」；村山富市1994年在致辭中使用「深刻反省」、「不戰決心」等表述，此後多年成為日本政壇慣例。

但是安倍晉三執政後在2013年停用「反省」等相關措辭，並在2015年加入「杜絕戰爭慘劇重演」的字眼，菅義偉、岸田文雄時期均延續該模式。直至石破茂去年致辭時隔13年重提「反省」一詞，一度被視作對日方歷史認知的正向調整。