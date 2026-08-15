韓國光復節　李在明稱追究親日歷史責任　習近平致電賀韓成立78年

2026年8月15日是韓國光復、政府成立的81及78周年。中國國家主席習近平當天致電韓國總統李在明，祝賀韓政府成立78年，並表明中方重視兩國關係發展。與此同時，李在明當日出席韓國光復81周年紀念儀式時，稱韓日兩國合作比以往任何時候都更加重要，但政府也將繼績追究親日反民族行為者的歷史責任。



韓國《先驅報》報道，李在明於紀念儀式上致詞時表示，韓日關係的歷史中雖然曾有過衝突，但應以正視過去的勇氣與真誠為基礎，努力共同開創未來。他們將共同打造新的韓日關係，為那些至今仍在歷史陰影中承受傷痛的人們帶來溫暖。

2026年8月15日，韓國首爾，總統李在明在韓國光復81周年紀念儀式上發表演說。（Reuters）

李在明也強調，政府6月已頒報有關處理親日反民族行為者財產的法律，當局未來將調查、收回相關人士不當累積的財產，追究其應負的歷史責任。政府將更加負責地管理相關財產，讓這些財源能夠完整用於對韓國獨立有功人士及其遺屬。

另外，李在明在講話中也提出「包容穩定」的對朝鮮和平共處藍圖，將開啟把朝鮮半島不穩定的停戰體制轉變為和平體制的進程。

2026年1月5日，國家主席習近平（右）與韓國總統李在明（左）在北京人民大會堂會面時握手。（Reuters）

據新華社，習近平同日致電李在明，強調中韓是重要近鄰和合作夥伴。兩國建交34年來，在雙方共同努力下，相互成就、共同發展，各領域交流合作成果豐碩。

習近平稱，他與李在明在去年底及今年初成功實現互訪，為中韓關係發展作出戰略指引。他高度重視中韓關係發展，並願與李在明一起努力，推動中韓戰略合作夥伴關係沿着正確軌道不斷前進，更好造福兩國人民，為地區乃至世界和平與發展作出更大貢獻。