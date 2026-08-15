日本千葉縣災後逾千車遺棄路上　駕車男困地下道內亡揭排水泵失效

日本千葉縣8月13日暴雨成災，造成8人死亡，1人仍然失蹤，據日媒15日報道，水浸後該縣有逾1200輛車輛仍留在道路上，更因此發生多宗汽車碰撞事故。一名40多歲男子在暴雨時駕車，受困地下道內身亡，官員指當時地下通道的排水泵未正常運作，正調查原因。



日媒TBS報道，估計在千葉市內的遭遺棄車輛達到逾1000輛，在千葉縣道路、公路的車輛也有逾200輛。在15日凌晨3時40分左右，千葉市稻毛區有一輛私家車撞上一輛停留在道路上的廢棄車輛，私家車司機因此撞傷胸口。

政府人員已開始在重要道路上清理遭遺棄的車輛，千葉縣表示希望能在2、3天內完成清理工作。

JR部份路段服務未恢復

由於山泥傾瀉，鐵軌下方出現土壤侵蝕，JR外房線譽田站至茂原站、JR東金線大網站至成東站之間的列車服務也繼續暫停。東金線預計至16日中午左右恢復。

在暴雨中，千葉市有一幢建築物遭完全破壞，另有480幢建築遭洪水侵襲。

這次暴雨造成8人死亡，千葉市中央區一輛汽車當時困在地下通道，一名40多歲男子不幸身亡，據千葉市官員指，該地下通道的排水泵本應在水災期間啟動，但當時未正常運作，由於停電，本應自動啟動的緊急發電機也沒有運作，正調查原因。