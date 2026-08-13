日本千葉縣暴雨成災　積水湧入巴士車廂　網民：坐車如坐船｜有片

日本千葉縣8月13日出現暴雨，氣象廳晚上向千葉縣內多個市發布5級大雨特別警報，為該警報的最高級別。暴雨造成多地水浸，積水更湧入行駛中的巴士車廂內，也有網民發布在巴士內的影片，顯示窗外都是水浸的場景，指像坐船一般。



共同網指，千葉市中央區1小時降雨量超過115毫米，幾乎為往年8月全月的量，千葉縣佐倉市3小時降雨量為189.5毫米，刷新當地有觀測記錄以來的最大值。

日本放送協會（NHK）報道，一段拍攝於13日傍晚6時30分左右的影片顯示，一輛在千葉縣松戶市的巴士行駛時，積水開始從中央車門下方的縫隙滲入，造成車廂水浸。

報道引述拍攝影片的40多歲女乘客稱，車上有4、5名乘客，他們按照司機指示轉移到車廂後方，她指「車廂內的水位逐漸上升，司機說『我們可能開不下去了 』，但後來連倒後都做不到。我們好不容易才到達目的地，真是太可怕了。」

另有網民發布一段在巴士車內的影片，乘客看著窗外，窗外都是水浸的場景。

帖文指「雨下得很大，巴士像一艘船！ 大家一定要小心！」

2026年8月13日，有日本網民發布一段在巴士車內的影片，乘客看著窗外，窗外都是水浸的場景（影片截圖）

暴雨造成千葉縣多地水浸，據日本放送協會指，在當地晚上7時左右，千葉縣若葉區海塚町一條道路水浸，造成約10輛汽車受困。千葉縣白井市有一家護老院向市政府求助，指院內進水，希望市政府協助疏散。

千葉縣佐倉市也有多處道路和房屋水浸，該市呼籲居民遠離河流。