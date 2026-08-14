日本千葉縣破紀錄暴雨 航拍顯示街道如澤國 車輛全浸水｜有片
撰文：TVBS新聞網
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日本千葉縣在經歷超大豪雨侵襲後，災情慘重。14日清晨，當地仍有大量車輛拋錨在路邊，八千代市許多車輛窗戶半開，車內滿是泥巴。空拍畫面顯示大網白里市車站停車場車輛全數泡水，高速公路周邊也出現大片土石崩落，緊鄰的東京同樣受災。
NHK記者於14日清晨5點多直擊千葉市災區，發現許多車輛仍拋錨在路邊。在八千代市，不少車子窗戶呈現半開狀態，車內到處都是泥巴，情況慘不忍睹。記者在現場報導時指出，畫面中央的十字路口大約有4至5輛車泡在水裡。
按圖查看日本暴雨造成的水浸情況：
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上午7點多，透過空拍鏡頭可以清楚看到，大網白里市車站附近的停車場，所有車輛都浸泡在水中。現場還有民眾主動幫忙推著警車脫困。高速公路周邊也能清楚看到大片土石崩落，被雨水沖刷到路面上。
當地一棟民宅因一度被泥水吞沒，所有物品散落一地，屋況慘不忍睹。居民表示，情況相當嚴重，電視全都倒了，冰箱好像也倒了，只能先觀察後續會如何發展。
緊鄰千葉縣的東京也沒好到哪裡去。NHK記者在中野區的公園報導指出，因為突如其來的大雨，公園裡的沙和雨水一起被沖刷到馬路上。東京都內的河川水位快速上升，流經新宿區的妙正寺川在13日下午4點前，水位已經上升至河岸步道的高度。同一時間，天空還不時雷電交加，天氣型態相當不穩定。
NHK記者進一步說明，關東平原上空積聚了冷空氣，這股冷空氣成為北風吹出，在千葉縣與從西南方流入的水蒸氣碰撞，因此產生了線狀對流。日本氣象廳提醒，預計到15日早上的24小時內，關東南部、北部累積雨量恐怕會超過100毫米，千葉縣也須慎防山泥傾瀉等二次災害。
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