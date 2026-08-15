韓國光復81周年講話　李在明提議啟動朝鮮半島終戰對話

韓國總統李在明8月15日提議有關各方啟動朝鮮半島終戰對話，將不穩定的停戰體制轉變為和平體制，並討論有效遏制朝鮮核能力進一步升級的方案。



韓聯社報道，李在明出席在首爾世宗文化會館舉行的光復81周年紀念儀式並發表講話，表示各方應摒棄相互威脅的姿態，着手結束這場曠日持久的戰爭。

2026年7月19日，韓國總統李在明在釜山發表演講。（Reuters）

李在明說，韓國將把敵對與對抗轉化為和平共處和共同繁榮的動力，作為朝鮮半島和平助推者和直接當事方履行相應責任。

他提到，在去年光復節講話中曾承諾尊重朝鮮體制、不謀求任何形式的吸收統一、不採取任何敵對行動，時隔一年，將提出推動上述原則落地實踐的發展藍圖。

李在明隨後公布對朝政策三大基調。第一是「相互尊重的包容性和平共處」。他表示，兩韓雙方應相互尊重，停止不必要的對抗，從認知、規範和制度層面減少敵意。他呼籲兩韓為實現和平共處與共同發展開展對話，強調這不是讓步，而是共處的起點。

第二是「無需交戰的穩定和平共處」。李在明提出，應建立局勢管控與衝突化解機制，搭建多重安全防線，防範危機擴散與事態升級。韓方將綜合研判朝鮮半島周邊安全形勢，持續主動推行和平舉措，爭取朝方響應，共同建設穩定的朝鮮半島。

第三是「為世界和平作貢獻的負責任和平共處」。李在明表示，朝鮮半島和平將促進東北亞穩定與合作，成為邁向無核世界的里程碑，也能為全球諸多衝突地區傳遞和平的希望。