津巴布韋渡輪翻沉　再尋獲22遺體累計68死　總統調軍隊救援

津巴布韋卡里巴湖一艘渡輪本月11日翻沉，死亡人數持續上升。警方周六（8月15日）表示，再尋獲22具遺體，累計68人死亡；當局估計船上約有120人、包括12名兒童，77人獲救。



據路透社（Reuters）8月15日報道，調查初步顯示，事發時強風令超載船隻翻側；津巴布韋共和國警察經社交平台X公布最新死亡數字。卡里巴湖橫跨津巴布韋與贊比亞邊境，是全球最大人造水庫之一，供兩國交通、漁業及水力發電。

早前報道指，渡輪載客上限90名乘客及5名船員，惟官員指船上約有120人；津巴布韋民防部門稱登記售票114名成人，或另有未購票兒童。

總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）稱，「政府向在這起悲慘事件中喪生者的家屬和親人致以最深切的慰問，」並宣布進入災難狀態，出動軍方船隊、警方潛水隊及私人直升機搜救。