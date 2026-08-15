美軍航母林肯號為何久未靠岸　美媒：中東補給港口均在伊朗射程內

美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）累計在海上漂泊近9個月，更傳出故障、補給不足和水兵心理健康出問題等負面消息。《紐約時報》8月14日指出，林肯號未靠岸休息整頓的核心原因是中東所有常規停靠港口軍處於伊朗導彈射程範圍內。



報道指，巴林和位於阿曼的富查伊拉港（Fujairah）是美軍航母通常停靠的補給中心，但現在完全在伊朗的導彈射程之內。

戰爭初期，伊朗為報復美軍打擊位於巴林的海軍基地，摧毀這一區域核心後勤樞紐，讓林肯號失去就近補給和停靠地點。

2026年2月28日，伊朗對位於巴林首都麥納麥的美國海軍第五艦隊總部發動飛彈攻擊，以報復美以聯軍的攻擊。襲擊發生後，現場濃煙滾滾。(Getty)

目前林肯號僅剩遠在印度洋中部的迪戈加西亞島美英聯合軍事基地（Diego Garcia Base）可用作後勤補給，但約3500公里的冗長距離使補給低效，且伊朗3月曾向該地發射兩枚中程彈道導彈，儘管未命中基地，卻進一步震懾美軍、加劇其後勤壓力。

美國海軍部署時間，通常為六至九個月，部署時間在衝突時期或會延長，但往往會靠岸讓水兵們得以休息，但據美媒MS NOW報道，自去年11月以來，林肯號艦上官兵僅有2天時間離開艦艇，一次是去年12月曾在關島短暫靠港，然後直到今年7月7日才在阿曼港短暫停留，中間曾連續208天未靠岸，創下現代航母紀錄。

2026年7月31日，伊朗戰爭期間，美軍F/A-18E戰機從航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）的飛行甲板上起飛。（Reuters）

美媒早前引述消息指，林肯號上多名水兵在惡劣環境以及長期部署下，出現心理崩潰狀況，甚至有船員試圖跳海，幸被當值人員阻止。

儘管如此，美方高層態度仍強硬，美國總統特朗普（Donald Trump）稱華盛頓號（USS George Washington）將接替林肯號，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）否認林肯號上的亂象，宣稱美軍可以無限期封鎖霍爾木茲海峽。