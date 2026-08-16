貝森特：美國進一步經濟打擊伊朗　美媒猜測五大可能措施

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，美國正準備以前所未有的經濟壓力進一步打擊伊朗，但鑑於伊朗目前已經受到海上封鎖以及數千項制裁措施的限制，批評人士對此持懷疑態度。



貝森特周四（8月13日）警告，會在接下來一週宣布向伊朗實施「前所未見」的經濟孤立措施，配合在霍爾木茲海峽的封鎖，「阻止任何物資運入或運出伊朗港口」。

彭博社報道，雖然政府尚未透露具體準備採取哪些措施，但貝森特領導的美國財政部手中仍有一些可以進一步向伊朗施壓的手段。主要問題在於，如果針對這些為數不多的剩餘選項採取行動，也可能產生反作用，波及美國自身經濟。

2026年5月28日，美國華盛頓，財長貝森特（Scott Bessent）在白宮舉行的新聞發布會上，舉起一篇《華盛頓郵報》的文章，文章內容是有關政府計劃發行面值250美元的紀念鈔票，鈔票上印有總統特朗普（Donald Trump）的肖像。（Reuters）

彭博經濟研究分析師甘迺迪（Chris Kennedy）說：「除非總統決定把應對伊朗威脅置於其他所有問題之上，尤其是置於中國問題之上，否則他們採取的任何行動都不太可能實質改變伊朗的戰略考量。」

以下列出美國可能採取的幾種措施。這些選項遠非全部，目前也不清楚特朗普政府最終是否會採用其中任何一種。美國官員可能會同時採取其中多項措施，也可能完全選擇另一種不同的策略。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

與中國的關係

中國購買了伊朗超過90%的石油出口。如果美國對協助這些交易的實體實施制裁，將直接削減德黑蘭的石油收入。

自美國於2月底開始對伊朗發動戰爭以來，華盛頓已經制裁部分中國地方煉油廠和企業。但到目前為止，美國仍然沒有對為相關貿易提供融資的中國大型銀行下手。

風險在於，如果美國制裁中國企業或金融機構，可能會在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平計劃舉行會晤之前，進一步加劇美中緊張關係。

2026年5月14日，美國總統特朗普訪華，國家主席習近平陪同下參觀天壇。（Getty Images）

與此同時，這也存在經濟上的權衡：如果限制伊朗原油進入市場，就意味着全球市場將失去一部分價格較低的伊朗原油供應，從而可能進一步推高目前已經處於高位的油價。

今年5月，中國要求國內企業不得遵守美國針對五家煉油企業實施的制裁。這使中國大型銀行陷入兩難：一方面要遵從北京方面的要求，另一方面又要面對可能失去進入美國金融體系資格的風險。

外匯兌換機構

在阿聯酋等國家，有不少外匯兌換機構幫助伊朗將海外資金調回國內。伊朗出售石油後，仍需要通過外匯兌換機構和中間商將收到的貨款，通常是人民幣，兌換成德黑蘭方面實際能夠使用的貨幣。

美國財政部已經表明，將這一環節視為伊朗金融體系的一個薄弱點。作為貝森特「經濟怒火（Economic Fury）」行動的一部分，財政部已對一些伊朗外匯兌換機構實施制裁，指控這些機構幫助伊朗洗黑錢，涉及數十億美元的外匯資金。

2026年7月27日，伊朗德黑蘭一棟建築物上的廣告看板，畫有美國總統特朗普（Donald Trump）的頭像。（WANA via REUTERS）

採取這類措施將使伊朗難以動用相當一部分資金。不過，多年來伊朗一直在建立各種替代渠道，以便繞開正規金融體系進行資金轉移。因此，切斷個別外匯兌換機構的渠道，很可能只會促使相關交易轉向新的中間商、其他貨幣或數字資產，而不是徹底停止。

伊朗的貿易夥伴

美國可能會威脅對任何與伊朗開展商業往來的實體實施二級制裁，即使相關業務規模十分有限。這類似於特朗普2017年針對朝鮮採取的做法。此舉可能迫使外國企業和銀行在與伊朗做生意和保留進入美國金融體系的資格之間作出選擇，從而使華盛頓的施壓範圍遠遠超出那些直接參與伊朗石油貿易的實體。

2026年2月25日，衛星圖像顯示伊朗哈爾克島（Kharg Island）的一個石油碼頭。（Reuters）

這樣的措施不僅可能進一步向俄羅斯和中國施壓，也可能波及伊朗周邊國家的企業和金融機構，包括土耳其等美國的合作夥伴，因為這些國家與德黑蘭仍保持着規模較大的商業往來。

特朗普此前已經提出過類似的做法，曾威脅對與伊朗「做生意」的國家加征25%的關稅，但迄今並未真正落實。

海外資產

美國可以採取比凍結伊朗政府資產更進一步的措施，嘗試沒收目前已經處於美國司法管轄範圍內的伊朗資產。這種做法可以借鑑小布殊政府在2003年入侵伊拉克後採取的措施。

2026年8月4日，伊朗德黑蘭，圖為人們在伊斯蘭教什葉派的宗教活動中集會，可見人群身後懸掛伊朗最高領袖穆傑塔巴與其先父哈梅內伊的畫像。（Reuters）

不過，美國實際上能夠控制的伊朗國家資產可能相當有限。與單純凍結資產相比，直接沒收資產在法律和外交層面都更加複雜，因為伊朗的大量海外財富存放在第三國，因此如果華盛頓希望扣押這些資產，就需要得到相關外國政府的配合。

影子船隊

雖然美國的海上封鎖已經減少進出伊朗港口的船舶數量，但美國可能考慮採取範圍更廣、更全面的措施。

這些措施可能不僅針對

2026年8月10日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

單獨的船隻，還會針對支持這些運輸活動的企業、碼頭以及其他基礎設施。美國已經對參與這支所謂「影子船隊」的多艘船隻和部分相關實體實施制裁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

