伊朗將加入金磚國家新開發銀行　尋求美元體系以外替代融資管道

伊朗國營傳媒8月12日刊出的報道指，央行行長赫馬提（Abdolnasser Hemmati）表示伊朗即將加入由金磚國家（BRICS）成立的新開發銀行（New Development Bank）。伊朗目前仍受美國及國際社會的制裁，且未與美國、以色列達成和平協議，路透社指，這使得德黑蘭更有動力尋求美元體系以外的替代融資管道。



赫馬提表示「金磚國家合作最重要的成果是新開發銀行的成立，我國很快也將加入該行。」他稱，伊朗認為金磚國家成員國可使用各自的國家貨幣進行貿易，並正尋求與其他成員國展開雙邊及三邊貨幣合作。

2023年5月30日，位於中國上海的新開發銀行總部大樓。（Reuters）

伊朗於2024年加入金磚國家集團，並隨後明確表示希望成為新開發銀行的成員和股東。新開發銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非於2015年設立，旨在為基礎設施和永續發展項目提供融資。此後，其成員範圍擴大，包括阿聯酋、埃及和其他新興經濟體。

新開發銀行表示，聯合國成員國以及借款國和非借款國均可申請加入。烏茲別克此前就於6月5日成為該行的第十個成員國。