韓媒：數名朝鮮士兵近日越過軍事分界線　韓軍鳴槍警告

韓國政府消息人士透露，數名朝鮮軍士兵近日越過東部戰線韓朝軍事分界線，韓軍隨後鳴槍警告。這是今年以來韓軍首次因朝軍越界實施警告射擊。



韓聯社8月16日（周日）引述消息報道，本周數名朝鮮軍越過東部戰線韓朝軍事分界線，韓軍按照作戰執行程序鳴槍警告，隨後朝軍士兵北上撤退，未出現其他異常動向。

2026年8月14日，朝鮮祖國解放日（又名光復節），領導人金正恩在平壤參觀革命烈士陵園。（Reuters）

據推測，事發時這些朝鮮士兵很可能正在執行巡邏任務。

自朝鮮國務委員會委員長金正恩於2023年底將韓朝關係定性為「敵對性兩國關係」後，朝鮮軍於2024年至2025年在韓朝軍事分界線一帶推進邊境「要塞化」，在過程中頻繁侵犯韓朝軍事分界線MDL南下，去年發生17次，但今年以來尚未發生侵犯的情況。

據分析，這主要是因為朝鮮軍已在2025年底完成「要塞化」工作。

韓國聯合參謀本部6月22日譴責，朝鮮在韓朝軍事分界線以北地區一帶設置障礙物的行為，公然違反朝鮮戰爭《停戰協定》。(Reuters)

「要塞化」是指，把邊境防線進一步強化、軍事化，例如修建防禦工事、設置雷區、挖掘戰壕等，以提高防禦能力。