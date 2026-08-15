普京致電金正恩賀朝鮮祖國解放81周年　稱兩國正合作確保地區安全

2026年8月15日是是朝鮮祖國解放（韓國稱光復節）81周年，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）向朝鮮領導人金正恩致賀電，稱兩國正在所有領域開展合作，協調確保地區安全與穩定。



韓聯社15日引述朝中社報道，普京表示俄羅斯與朝鮮之間的關係已達到前所未有的全面戰略夥伴關係。

2026年8月14日是朝鮮祖國解放（韓國稱光復節），朝鮮領導人金正恩攜女兒金朱愛（又譯金主愛）和妻子李雪主前往位於平壤的革命烈士陵園。（Reuters）

他認為兩國今後也將持續圍繞緊迫的雙邊和國際問題推進「共同事業」，以打造更正義、更民主的世界秩序，從而增進兩國人民福祉。韓聯社分析，普京提到的「共同事業」或意指朝鮮派兵援俄一事。

據報道，金正恩同一天還參謁大城山革命烈士陵園和抗日革命烈士追慕碑，其女兒金朱愛（又譯金主愛）和妻子李雪主亦有陪同出席，是金主愛首次陪同前者參加該活動。

這張朝中社2025年9月4日發布的照片中，可以看到朝鮮領導人金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在中國北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式期間握手。（Reuters）

韓聯社認為此舉強調金主愛作為金正恩繼承者，以及意味着她將繼承朝俄同盟的意志。