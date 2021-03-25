H&M新疆聲明被翻炒捲進風眼　西方企業「兩面不是人」難找平衡

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-25 12:45

瑞典速食時裝品牌H&M一夜間成為中國內地的熱話——不是因為公司推出新系列或產品，而是因為公司對新疆疑涉強迫勞動的立場。但所謂「順得哥情失嫂意」，當企業忙於回應西方對人權的關注時，同時卻面臨失去中國市場的危機。

從官媒到社交媒體用戶，內地幾乎所有人都火力全開，狙擊來自瑞典的H&M。中國共青團批評公司「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢」。事件愈鬧愈大，大中華區男裝代言人黃軒和女裝代言人宋茜宣布解約，阿里巴巴和京東等電商都將H&M的產品下架。

一切都要由公司去年發表的聲明說起。公司當時的聲明表達關注新疆疑涉強迫勞動的報道，並且表明沒有從新疆採購產品，也嚴格禁止供應鏈採用涉強迫勞動的產品，不論國家。這篇聲明可說是「舊聞」，如今再被炒熱，或多或少可能都跟西方就新疆問題制裁中國有關。

圖為2019年12月20日，美國紐約市的Nike旗艦店。（Getty Images）

在商言商，能夠遠離這些政治旋渦當然是最好。但當新世代的愈來愈重視消費道德，加上政府的施壓，西方企業無可避免要作出回應。2020年3月，美國國會暨行政當局中國委員會發表報告，點名H&M、Calvin Klein、Nike、Adidas、Patagonia、Tommy Hilfiger和可口可樂等品牌是新疆強迫勞動的共犯。Nike同月就發表聲明，強調沒有從新疆採購產品，供應商也沒有使用新疆的紡織品或紗線。聲明明顯是為了回應西方的憂慮，但如今跟H&M一樣成為被內地狙擊的對象。

企業想保住品牌的形象，但其實暗地都不想這種具爭議的議題成為他們的絆腳石。當美國國會推動《防止強迫維吾爾人勞動法》時，很多大型企業背後投放了大筆遊說資金，希望削弱這項禁止進口新疆強迫勞工產品的法案。《紐約時報》11月報道，2020年前三個季度期間，Nike於國會和其他聯邦機構的內部遊說花費92萬美元。雖然沒有列出細項，但遊說項目就包括《防止強迫維吾爾人勞動法》。同樣有份遊說的還有可口可樂和蘋果。

一方面要回應西方的憂慮，另一方面要發展中國市場，一直都是西方企業的難題。要知道中國對任何企業而言都是一個龐大市場。以H&M為例，中國是公司第四大市場，僅次德國、美國和英國，2020年淨銷售雖然有下跌，但仍然達97.48億瑞典克朗，而且單是中國內地就有數百店門店。面對豐厚的商業利潤，企業一直避免直接譴責中國，極其量只是盡可能撇清關係，務求取得平衡。但隨個別國家或議會將再新疆問題定性為種族滅絕，中西矛盾似乎走向升級的局面，過往戴得穩的「頭盔」承受不住衝擊，商家要走出風眼或者再不是易事。