韓國時隔16年重啟追討親日派資產　調查委員會料年底起運作

韓國15日迎來擺脫日本殖民統治、慶祝建國的光復節。總統李在明宣布，政府將相隔16年，重啟國家委員會，調查、追繳親日反民族行為者不當聚斂的財產，並追究其歷史責任。有關法律將於12月3日生效，調查委員會預計將於年底開始全面運作。



李在明當天在首爾世宗文化會館舉行的光復節81周年慶祝儀式上承諾，隨着6月2日《親日反民族行為者財產的國家歸屬等相關特別法》正式頒布，政府將更加負責的管理收歸國家所有的親日財產，確保相關財產能夠完整用於對獨立有功者及其遺屬的禮遇和支援。

首屆親日財產調查委員會於2006年7月開始，追繳反民族行為者在日本殖民統治時期通過親日行為取得的財產，至2010年7月停止運作。此次特別法的推出旨在彌補委員會解散後產生的空缺，最長可運作5年。

2026年5月19日，韓國安東，韓國總統李在明（右）與日本首相高市早苗（左）舉行聯合記者會。（Reuters）

特別法亦釐清了即使在後代已出售親日者資產後，仍可追回此類資產所得款項的法律依據。其目的是防止後代透過出售資產套現，藉此規避國家的沒收。法案還新增一項條款，允許向查明並舉報親日者資產的人士發放獎勵。

委員會在此前運作的4年間，已將168名親日合作者持有的2,359筆土地資產收歸國有，並確認24名親日合作者後代已轉讓給第三方的財產，當時追回了市值為2,373億韓元（約13.1億港元）的資產。

在此次委員會正式成立之前，籌備小組將進行追回合作者資產的籌備工作，包括修訂相關法規和制定調查計劃。韓國司法部官員表示，追回的親日派資產將首先用於設立基金，以支持愛國烈士和獨立運動人士。