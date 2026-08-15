韓國SK會長崔泰源對天價離婚案再上訴 被指拖時間籌錢避利息
撰文：林嘉敏
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韓國財閥SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）與前妻盧素英的離婚財產分割糾紛再起波瀾。據韓聯社8月15日報道，崔泰源不服二審重審結果，14日向法院上訴，這場長達9年的豪門離婚官司將由最高法院繼續審理。
本案審理多次反覆，一審裁定崔泰源分割665億韓圜（約3.71億港元）、賠償1億韓圜（約55.8萬港元）。二審一度認定盧素英藉父親、前總統盧泰愚資金助力SK發展，改判分割1.38萬億韓圜（約77億港元）。
後來法院認定相關資金屬非法資金，不得納入女方貢獻，將案件發回重審，二審重審最終判決，崔泰源須以現金分割9440億韓圜（約52億港元）財產予盧素英。
崔泰源和盧素英1988年9月結婚，育有三名子女，自崔泰源2017年提出離婚調解後，財產訴訟長期僵持未落幕。崔泰源認為盧素英對SK集團近期業績無貢獻，法官應以公司股價暴漲之前的估值為依據來分配財產。
法律界指出，本次上訴翻案機率極低，最高法院與重審判決立場高度吻合。不過，外界分析指，崔泰源提上訴主要為籌集9440億韓圜（約52億港元）而爭取時間，因一旦判決定讞，他須按年利率5%付息，年利息達472億韓圜（約2.63億港元），日均利息約1.3億韓圜（約72.5萬港元）。
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