印尼孕婦7.7級地震中誕下早產女嬰　醫護手持電筒奇蹟接生

印尼東部附近海域8月15日發生7.7級地震，目前遇難人數增至68人，另有超過200人受傷。在強震與連綿餘震重創周邊島嶼之際，印尼最南端省份東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）一名孕婦碰巧進行分娩，被迫在醫院接受緊急手術，最終在停電和醫院劇烈搖晃下順利誕下一名女嬰。



路透社報道，地震發生時，39歲的Maria Florida Nogo Kelen正接受手術，她因妊娠併發症（Complications of pregnancy）不得不較預產期提早兩個月進行分娩。在手術期間，負責接生的醫生護士只好利用電筒來照明以進行手術。

Maria回憶事發一刻，稱：「我並不害怕。為了我的孩子，我必須保持健康」，她在分娩後出血，但對於自己能倖存心懷感激，並說：「我非常感謝醫生們，即便房間坍塌，他們依然沒有拋棄我們。」

2026年8月17日，印尼，圖為在地震來臨時，在醫院成功誕下女嬰的母親Maria Florida Nogo Kelen。（Reuters）

負責接生的婦產科醫生Yona Sara Pardede指出，若當時延誤分娩，該名孕婦可能會因癲癇發作而死亡。他稱當時別無選擇，只能繼續做手術，並說：「由於胎兒很小，手術非常困難。我們甚至沒有呼吸器。」

2026年8月15日，印尼，圖為在地震中降生的早產女嬰Gempita，她被暫時安置在帳篷中的一個育嬰箱內。（X@hmetromy）

所幸Maria最終產下一名體重僅有1.37公斤的女嬰，也是她的第四名孩子；她為女兒取名Gempita，這名字源自印尼文的「地震」（Gempa）一詞。由於強震衝擊與醫療設施受損影響，Gempita出生後的頭幾天中，暫時被安置在帳篷內的育嬰箱之中。