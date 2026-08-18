久石讓獲三項健力士認證　創東京巨蛋等場館古典音樂門票銷售紀錄

日本知名作曲家久石讓近日獲得3項健力士世界紀錄認證，包括在東京巨蛋體育館售出最多門票的古典音樂作曲家、在美國紐約無線電城音樂廳連續演出時間最長的古典音樂作曲家、以及在洛杉磯荷李活露天劇場古典音樂演出的最高銷售紀錄。



現年75歲的久石讓昨日（17日）結束在紐約無線電城音樂廳一連七日的演出，獲得健力士官方證書。他表示：「我感到非常高興，也深受鼓舞。今後也將珍惜每一次向現場觀眾傳遞音樂的演出。」

久石讓去年7月在東京巨蛋體育館連續舉辦3場吉卜力工作室作品音樂會，吸引約13萬名觀眾。今年7月在荷里活露天劇場的3場電影配樂音樂會共售出約4.5萬張門票。

日本放送公司（NHK）引述久石讓表示：「宮崎駿先生等許多人與我結緣，讓很多人能聽到我的作品，還能像搖滾音樂人一樣舉辦演唱會，直到現在我都覺得非常難以置信。希望借這個機會，能有更多人喜歡上聆聽管弦樂。」

久石讓因為吉卜力工作室《千與千尋》、《龍貓》等動畫電影創作配樂而聞名國內外。美國《紐約時報》今年7月在人物專訪中評價稱，他是「少數幾位能讓大型體育館座無虛席的作曲家之一」。