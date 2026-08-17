日本女大胃王打破岩手縣百年老店紀錄　狂吞755碗蕎麥麵｜有片

日本一位女大胃王近日完成了一項壯舉，多部田睡睡（日文：多部田ねる）8月12日在網上表示，她日前挑戰位於岩手縣盛岡市的老字號東屋餐廳的碗子蕎麥麵，成功一口氣「鯨吞」了755碗。她宣布自己刷新了這間擁有119年歷史的餐廳的最高紀錄。



多部田睡睡分享自己狂吞755碗蕎麥麵的過程：

據日媒報道，多部田睡睡在網上發布一張照片，並配文稱自己「打破了東屋蕎麥麵的歷史紀錄」。她興奮地寫道：「一共吃了755碗！打破了之前的歷史紀錄！」她還感慨道：「蕎麥麵真的太好吃了，配料種類也很多，吃起來真的很有意思。」

據報道，多部田睡睡是競技大胃王和網上直播主，曾獲得2026年「東京電視台巨型美食新女王大賽」的冠軍。她經常在直播網站「Fuwatch」上直播自己獨自進食。

於1907年創立的東屋也在其官方X帳戶上，發布這項破紀錄的消息。他們驚訝地寫道：「怎麼辦？新紀錄誕生了！」並宣布：「東屋蕎麥麵挑戰賽2026最高紀錄：755碗。」他們稱讚這是「我們119年歷史上的最高紀錄」。

報道指，「碗子蕎麥麵」不但是一場考驗胃口的競賽，更是岩手縣傳承數百年的「盛情款待」文化。這項挑戰開始之後，侍應會站在食客身邊，每當你吞下碗中的最後一口麵，侍應便會一邊高喊口號（來吧，再來一碗），一邊迅速地將新的一口麵倒到碗中。

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多部田睡睡這次成功吞下755碗「碗子蕎麥麵」。據報道，每15個小碗的麵量總和，大約是一碗普通蕎麥麵的份量，所以多部田睡睡等於是吞下了50碗正常份量的蕎麥麵。而東家之前女食客的紀錄是753碗「碗子蕎麥麵」。