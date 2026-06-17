亞洲音樂影響力升　格林美增亞洲流行類別獎項　日韓華語等可入列

美國格林美獎（Grammy Awards）6月16日宣布增設5個獎項類別，包括加設「最佳亞洲流行音樂表演獎」（Best Asian Pop Music Performance）類別，以表彰亞洲音樂人。



據格林美獎網站指，該獎項旨在表彰源自亞洲或在亞洲市場廣為人知的亞洲流行音樂表演，表揚其藝術卓越成就，包括但不限於韓國流行音樂（K-pop）、日本流行音樂（J-pop）和華語流行音樂（C-pop），表演需巧妙運用一種或多種亞洲語言。此獎項將頒發給作品的表演者。

韓國偶像天團防彈少年團（BTS）（X@@bts_bighit）

格林美增設的另外4個獎項類別還有：

．最佳R&B合作或組合/團體表演（Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance）

．最佳傳統流行演唱（Best Traditional Pop Vocal Performance）

．最佳傳統民謠專輯（Best Traditional Folk Album）

．最佳拉丁歌曲（Best Latin Song）

2026年度的格林美頒獎禮已在2月舉行，主辦單位指，新的獎項類別和規則變更已生效，並會在2027年2月格林美獎應用。