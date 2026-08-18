哥倫比亞總統地震後視察派足球賑災　遭災民轟「可恥」｜有片

2026年8月16日，哥倫比亞新任總統德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）在視察地震災區時，向災民分發印有其競選標誌的足球，引發眾怒。影片中，德拉埃斯普列亞被保鏢環繞，在他的車子旁邊，將足球拋向四周的災民。



一位居民嚴厲批評了德拉埃斯普列亞政府，指責其在災區運送足球和體育器材卻忽視了醫療、教育和食品等方面的迫切需求：「這裏正在遭遇健康危機、教育危機，超過26所學校倒塌，26所學校！醫院的醫療服務癱瘓，人們收到的卻是足球，真的嗎？與此同時孩子們卻死於飢餓？這太可悲了，這是對我們的暴行。」

據哥倫比亞媒體16日報道，哥倫比亞10日發生的強震已造成289人死亡、143人失蹤，4187人受傷，受災人口超過18萬。當地20多所學校倒塌，醫院醫療服務全面癱瘓，災區正面臨着嚴重的健康與生存問題。

影片在網絡上引發熱議，據半島電視台發布的影片，德拉埃斯普列亞拋向災民的足球上似乎印有他總統競選活動的標識。不少網友也質疑，總統競選已經告一段落，足球上面的標誌是否意味着這個足球甚至是競選時期的物料；還有人直接噴「太丟人了！可恥！」

德拉埃斯普列亞以喜歡製造噱頭的行事風格出名。這位曾出過唱片的新總統，連在這次哥倫比亞地震現場的發布會上，都要揮手飛吻擠眉弄眼，被民眾怒批態度輕浮。

早在地震初期的8月10日，德拉埃斯普列亞就已宣布哥倫比亞進入「國家災難狀態「。當時的消息稱，地震至少造成了132人的死亡。

地震發生後，哥倫比亞政府推出多項本土救災舉措。官方為住房受損家庭設立了租金補貼，並為一千四百餘戶家庭發放經濟援助，允許受災家庭暫緩繳納公共事業費用與申報所得稅。

與此同時，各國也開始伸出援手，幫助哥倫比亞渡過難關。但是，哥倫比亞卻拒絕了部分請求。

多個國家及聯合國等組織8月11日都表示，未收到哥倫比亞當局的求援。據哥倫比亞NTN24電視台報道，一封官方信函披露，拒絕國際救援人員進入哥倫比亞的決定，出自前總統佩特羅（Gustavo Petro）執政時期的國家風險管理與災害局局長Javier Pava Sánchez。

儘管左翼政府早在地震發生的四天前就已經結束執政，但帕瓦直至地震爆發24小時後的8月11日才卸任，是他簽署了這份送交外交部的文件。

該文件建議，不要申請也不要啟動國際專業搜救隊伍，哥倫比亞本國擁有足夠能力應對本次緊急災情。

此前，佩特羅陣營曾借沒有接受國際救援抨擊新政府，而在記者曝光該封信件後，這一派系便徹底陷入沉默。

2026年8月12日， 哥倫比亞佩雷拉（Pereira），該國發生7.4級地震後，一名行人在位於當地的廢墟上行走。（Reuters）

直至12日，哥倫比亞政府任命羅爾丹（David Santiago Tamayo Roldán）為國家災害風險管理局局長，領導災害響應工作。當局表示，他們僅請求來自美國、薩爾瓦多、厄瓜多爾和以色列的救援隊，認為這四個國家的救援隊具備執行救援任務所需的國際和國內認證。據亞洲日報，四國救援隊於預計12日就到達了救災現場。

災情情發生後，哥倫比亞外交部已與友好國家啟動外交渠道，在接受了四國救援隊的同時，美國還為哥倫比亞提供了1550萬美元的救災資金，並組建災難援助響應小組。日本人則送來了千紙鶴。

德拉埃斯普列亞與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話時，還要求美方暫時中止對該國商品徵收的關稅，以減輕強烈地震對當地企業造成的經濟衝擊。

面對僅接受右翼國家救援隊的批評，當日，哥倫比亞現任外交部長布拉（Omar Bula）否認了國際援助因政治或意識形態因素遭到阻攔。哥倫比亞政治學家博爾達指出，援助管理的困難與新舊政府之間缺乏正式交接程序的緊張政治過渡期有關。

對比之下，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）在8月13日的晨間新聞發布會上表示，哥倫比亞政府沒有授權墨西哥國防部派遣的救援隊入境。

儘管禁止了救援隊入境，但哥倫比亞當前接受了來自墨西哥等國的物資。

哥倫比亞西部2026年8月10日發生7.4級大地震，圖為受災情況（Reuters）

「哥倫比亞要求提供認證，雖然他們已經獲得認證，但現在又要求另一份認證，」欣鮑姆解釋道，墨西哥政府仍在持續為哥倫比亞提供人道主義援助，食品包、醫療用品和其他援助材料，將通過墨西哥空軍的赫爾庫勒斯飛機進行運輸。

與此同時，中國外交部發言人華春瑩在12日的記者會就表示：「中國希望根據哥倫比亞的需要，以適當的方式提供可能的支持。」8月18日凌晨，中國政府向哥倫比亞提供共80噸的緊急人道主義地震救災物資。這批物資涵蓋發電機、淨水車等救災急需用品，計劃於當地時間18日中午運抵。

國際組織也持續向哥倫比亞提供幫助。兒童基金會為喬科和布埃納文圖拉的22,000人提供水、環境衛生和個人衛生用品，包括家庭洗漱用品、孕產婦護理用品、月經衛生用品和儲水罐。兒童基金會還與哥倫比亞家庭福利研究所合作，加強對受地震影響的兒童的預防和應對措施。

據世界糧食計劃署，地震前，哥倫比亞部分地區飢餓人數就已經達到了驚人的程度。在喬科，在衝突與流離失所的加持下，31%的人口面臨糧食安全的問題；而在瓦萊德爾考卡，這一數字為29%。哥倫比亞最脆弱地區共有700萬人已經經歷了中度或嚴重的糧食安全問題。

在這次地震的加持下，不僅物資短缺，災民急需食品、藥品與住所，這些數字更是雪上加霜。

即便哥倫比亞當局否認了其行為與政治掛鈎，但在這時候，食不果腹的百姓期盼着總統帶來糧食與物資，卻絕望的等來印着競選標誌的足球。地震之中本該就着生命之上的原則，德拉埃斯普列亞卻脫離災區真實需求，消耗災民的生命，苦難之中拉着他們上演一場政治傾向轉變的戲碼。

本文獲《觀察者網》授權轉載

