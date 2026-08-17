哥倫比亞地震增至289死　總統請求特朗普停收關稅助災後重建

哥倫比亞8月10日發生7.4級地震，已造成至少289人死亡。總統德拉埃斯普列亚（Abelardo de la Espriella）已請求其盟友，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暫停對哥倫比亞徵收關稅，以協助哥倫比亞遭遇強烈地震後儘快進行災後重建。



美媒8月16日（周日）報道，德拉埃斯普列亚8月初就任總統，數日後就發生7.4級強震。

2026年8月12日， 哥倫比亞佩雷拉（Pereira），該國發生7.4級地震後，一名行人在位於當地的廢墟上行走。（Reuters）

在哥倫比亞競爭激烈的總統大選中，他獲得了特朗普的支持。這場選舉於6月21日舉行，德拉埃斯普列亚一直試圖對外強調他與特朗普的關係良好。

15日晚上，德拉埃斯普列亚在網上發文稱，他與特朗普通電話，感謝美國為應對地震提供的援助。他還補充說，他「請求特朗普考慮暫時中止對哥倫比亞產品徵收的高關稅，以幫助我們那些因地震影響而面臨困境的商人」。

據報道，特朗普政府尚未對德拉埃斯普列亚的請求作出回應。據美國務院稱，美國已提供總計約2,650萬美元（約2.8億港元）的地震援助，其中包括食品、住所和醫療用品。

哥倫比亞政府表示，仍有143人失踪，而其他民間資料庫則顯示失蹤人數高達數千。

2026年8月10日，圖為哥倫比亞總統德拉埃斯普列亚（Abelardo de la Espriella，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）（Reuters）

據政府統計，這次自然災害震央位於哥倫比亞最貧困的地區之一的喬科省（Choco），目前已造成3937人受傷，14705棟房屋被毀，另有81536棟房屋受損。