哥倫比亞7.4級地震　部長捲度假爭議　Shakira籌款近千萬重建學校

哥倫比亞8月10日發生7.4級地震，造成至少289人死亡。哥倫比亞籍的拉丁天后Shakira在17日宣布，已經向各方籌集到總計125萬美元（約975萬港元）的善款，還誓言為災區建造10所新學校。另一方面，哥倫比亞新任住房部長Jaime AndresBeltran在地震後被拍到在海濱度假，他隨即回應自己並非度假，現已重返工作崗位。



Shakira在地震發生後就發文呼籲民眾團結，更於周一同股神巴菲特（Warren Buffett）的長子霍華德・巴菲特（Howard Buffett）來到Choco省首府基布多（Quibdo）的災區慰問。他們走訪部份損毀的40所學校校舍，行經之處皆是破損的課桌椅與窗戶，還有倒塌的牆壁。

當地有200所學校因地震受損，Shakira坦言最擔心的是學校不會重建，稱：「孩子們一天不能去上學，就因此錯過未來的一天。」Shakira稱其基金會專注哥倫比亞的教育，還經營兩間學校，「我真的很想看到它再次重建。」

2026年8月12日，哥倫比亞choco省，圖為一名孩童注視因地震倒塌的學校建築。（German Membache Pena/via Reuters）

霍華德・巴菲特長期捐助哥倫比亞，還曾協助Shakira在當地設立學校，兩人名下的兩間基金會將推進興建學校事宜。

多間機構承諾捐出總計125萬美元的善款，包括Shakira與Live Nation一共捐贈50萬美元， 國際足協（FIFA）全球公民教育基金會捐贈50萬美元，拉丁美洲暨加勒比海開發銀行（CAF）捐贈25萬美元。這些資金將透過Shakira創辦的基金會來調撥，用於建設學校並讓孩子們重返課堂。

2026年8月17日，哥倫比亞Pereira，圖為地震後可見建築倒塌而形成的廢墟。（Reuters）

Jaime AndresBeltran也在周一回應網傳度假事件，稱自己在地震發生當日在災區四處奔波，之後幾天和官員評估受損情況，還與市長和省長交談協調救援，強調自己並非是去度假，只是與「好幾天沒見面的妻子、孩子相處幾小時」，已經「立刻」重返工作崗位。