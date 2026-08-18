日本防相小泉進次郎訪澳洲晤防長　兩國確認就試射長程導彈合作

日本防衛大臣小泉進次郎訪問澳洲，8月18日會晤澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles），雙方同意就長程導彈發射試驗展開合作，若包括高超音速導彈在內相關試驗在日本國內難以進行，將推動利用澳洲的試驗場。



綜合日本放送協會（NHK）、共同網報道，雙方在坎培拉舉行約一小時會談，兩邊同意致力加強關係，提及日本自衛隊參與在澳洲舉行的聯合演習，以及加強其他形式的交流。

日本防衛大臣小泉進次郎訪問澳洲，2026年8月18日會晤澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（X@小泉進次郎）

雙方防長同意日本使用澳洲的導彈靶場試射長程導彈，報道稱，雙方確認就導彈發射試驗展開合作，若包括高超音速導彈在內相關試驗在日本國內難以實施，將推動利用澳洲的試驗場。

兩國又確認將穩步推進新型艦艇聯合研發，並以日本海上自衛隊最上級護衛艦（Mogami-class frigate）為基礎。馬爾斯向傳媒表示「我們按計劃推進，爭取10年內看到首艘此類艦艇在澳洲皇家海軍服役。」

小泉進次郎在聯合記者會主張，兩國之間防務合作達到前所未有的深度，又指加強合作以實現自由開放的印太地區，對維護區域和平與穩定至關重要。

會談後發表的聯合聲明對東海和南海局勢表示嚴重關切，其中指強烈反對損害地區穩定的單方面行動，共同網指有關內容是考慮到中國動向。