日本千葉縣暴雨增至13死　2700輛車棄路上　逾2000房屋遭遇水浸

日本千葉縣8月13日暴雨成災，災情慘重，目前確認造成13人遇難，至少約2700輛車輛在遭遇水災後被棄置於路上，逾2000戶房屋遭水浸。災後清理工作為當地政府巨大壓力，完工時間暫未明確。



朝日新聞報道，17日在千葉市若葉區發現一名50至60歲男子死亡，因暴雨喪生人數增至13人。

據政府統計，暴雨導致全縣約2700輛車輛因水浸報廢，仍選留在路面，實際數量或再增加。截至18日，有500輛車因嚴重阻礙交通已被移至路邊或其他指定位置。此外，有2007戶房屋遭水浸，其中兩棟房屋全毀，不少民眾遭遇財產損失與心理衝擊。

日本千葉縣大網白里市暴雨過後，車輛駛過被洪水淹沒的道路。（Reuters）

共同社披露，當地一間科研機構地下室進水後，儲存的放射性廢液出現洩漏。機構檢測後表示，外洩廢液濃度達標，暫未對周邊環境造成影響。

當地政府計劃最快在18日組建專項工作組，推進車輛清障與災後重建工作。