日本群馬失蹤遇奇蹟　56歲女遭急流沖走　靠少量食物苦撐8天獲救

近日群馬縣水上町發生一宗驚險的登山失蹤案。一名前往山區體驗溯溪的女性，在途中不慎遭溪水沖走後失蹤。在沒有外援的情況下，她在深山中獨自迷途漫長的全數8天，最終靠著隨身攜帶的少量糧食充飢支撐，順利在林道上被救援人員發現並成功獲救。



溯溪意外遭急流沖走 在深山迷途漫長8天

8月9號時一名56歲女子與三名男子在群馬縣水上町的楢俁川溯溪時，不料過程中整個人直接被急流沖走並與同行夥伴失聯。（水上町觀光協會官網）

據《TBS》報道稱，8月9號時一名56歲女子與三名男子在群馬縣水上町的楢俁川溯溪時，不料過程中整個人直接被急流沖走並與同行夥伴失聯。夥伴在無法確定其行蹤後隨即報警求助。在這失聯的8天期間，該名女性在地形複雜的群馬山區內不斷尋找下山路徑，並在一無所有的困境中，靠著背包內僅存的有限食物省吃儉用、艱難求生。

群馬縣水上町圖集▼▼▼

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於林道被尋獲送醫 意識清醒生命徵象穩定

17日早上7時10分左右，失蹤後的第8天，一對前往計劃釣魚的男女在距離水上町藤原的奈良俣水壩管理處東北方約3.3公里的林間道路上偶然間發現了該女子，接觸時癱坐在地渾身無力。山難搜救隊隨後趕赴現場並順利將女子救出。

經初步檢查，女子右腳腳跟骨折、傷勢嚴重，所幸在送醫過程中意識相當清晰，能與搜救人員正常對話。失聯的這期間，該名女性全靠著背包內隨身攜帶的少量食物咬牙充飢，展現出驚人的求生意志，才得以在深山中苦撐8天順利保住性命，順利獲救。

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