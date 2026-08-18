烏克蘭用英製無人機襲擊　俄羅斯警告英國要「付出代價」

烏克蘭使用英國公司製造的無人機襲擊俄羅斯，俄羅斯警告英國將為此承擔後果。



路透社報道，俄羅斯駐倫敦大使館星期一（8月17日）發聲明稱：「倫敦正在蓄意升級局勢……倫敦的行為必將帶來後果，它必須為此負責。」

聲明也指出：「英國越深入捲入衝突，越支持基輔的恐怖主義機器，它付出的代價就越高。」

據《泰晤士報》上周末報道，過去六個月裏，烏克蘭在深入俄羅斯境內的襲擊中，使用了兩家英國公司製造的無人機。報道稱，襲擊目標包括位於俄羅斯西南部伏爾加格勒，以及莫斯科附近雅羅斯拉夫爾的煉油廠。

針對俄羅斯大使館的評論，英國國防部發言人回應說：「英國與烏克蘭並肩作戰，我們致力於向烏克蘭提供抵禦普京非法入侵所需的裝備。」

2026年8月12日，俄罗斯克拉斯諾達爾州（Krasnodar）邊疆區多處區域遭受烏克蘭無人機襲擊。（Reuters）

英國此前曾向基輔提供「暴風影（Storm Shadow）」巡航導彈，該導彈能夠打擊俄羅斯境內的遠程目標。烏克蘭軍隊於2024年11月首次使用這些導彈襲擊俄羅斯目標。

今年6月，英國稱將在今年底前向烏克蘭提供15萬架無人機，作為一項價值7億5200英鎊（約80億港元）援助計劃的一部分。

自2022年俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，莫斯科多次警告英國和其他西方盟友，他們對基輔的支持，包括提供裝備，可能會引發報復措施，並增加衝突升級的風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

