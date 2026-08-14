歐盟成員國屢扣押俄羅斯船隻　俄外長：將扣押相關國家船隻反制

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）8月13日批評，歐盟成員國屢扣押運載俄羅斯能源貨物的船隻是「搶劫」和「海盜行為」。他揚言，俄方將扣押那些為相關國家服務的船隻，作為反制措施。



拉夫羅夫13日接受俄羅斯國家電視台VGTRK採訪時發表上述言論，指出歐盟不僅授權其成員國可以攔截和檢查俄方船隻，還可以扣押及出售船上的貨物，所得款項甚至有可能轉移到烏克蘭。

2026年1月22日​​，法國海軍在地中海公海攔截並扣押了一艘從俄羅斯出發的油輪。圖為法國總統馬克龍在社交媒體上傳相關的圖片。（X@EmmanuelMacron）

拉夫羅夫說：「俄羅斯總統普京已經非常明確地表示，我們將以牙還牙，以眼還眼地回應這種搶劫、這種海盜行為。我們將自行選擇打擊目標。」他表示，俄方反制的潛在的目標，包括那些為相關國家服務的船隻。

西方國家此前一直指責俄羅斯利用被稱為「影子艦隊」的船隻逃避西方制裁，近來更在相關水域攔截多艘與俄方有關船隻。

2025年5月27日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在會見土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）後舉行新聞發布會。（Reuters）

拉夫羅夫在訪問中表示，所有不遵從歐盟要求的船隻，無論懸掛何種旗幟，都被它劃定為「影子艦隊」。歐盟這一「非法決定」意在遏制俄羅斯在全球市場獲利，而這種做法極其危險。