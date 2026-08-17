烏克蘭對俄發動無人機襲擊野莓廠大火　莫斯科擊落逾1500架｜有片

英媒8月16日（周日）引述俄羅斯政府報道，烏克蘭向俄方發動爆發戰爭以來最大規模的無人機襲擊，導致莫斯科附近一個野莓配送倉庫發生大火，一夜之間造成至少6 人死亡。莫斯科國防部稱，在過去24小時內，俄方擊落1,478架烏方無人機，這是迄今為止公布的最高數字。在不斷升級的空戰中，俄羅斯轟炸了烏克蘭境內的13個地點，造成7名烏克蘭人死亡。



莫斯科州內的一座野莓配送倉庫遇襲後發生大火：

據《衛報》報道，一場大火吞噬了位於莫斯科市中心以南約40公里的波多利斯克（Podolsk）附近一座佔地25萬平方米的建築，該建築物屬於Wildberries分銷公司。烏克蘭軍方稱，火災導致該設施癱瘓。

莫斯科市長Sergei Sobyanin表示，一夜之間有600架無人機襲擊了莫斯科地區，其中201架被擊落。據報道，該地區有一人死亡。

俄羅斯新聞社RIA Novosti報道稱，上述數字是俄羅斯國防部對外公布的單日擊落無人機最高紀錄，超過了前一天剛創下的紀錄，但該數字可能被誇大，且無法核實。

報道引述專家表示，需要謹慎對待俄羅斯對外公布的數字，但他們也補充說，一夜之間造成的破壞規模仍然表明，烏克蘭在2026年遠程打擊能力的提升速度之快。

報道指，烏克蘭主要依靠自主研發技術的迅速發展，包括「火烈鳥」（Flamingo）巡航導彈和火點公司（Fire Point）的FP-1遠程固定翼無人機，這讓烏克蘭能夠轟炸距離其邊境1約2400公里的倉庫、煉油廠、港口和軍事設施。

報道認為，烏克蘭現在幾乎可以與俄羅斯自開戰以來，利用大型無人機和巡航導彈所擁有的縱深打擊能力相匹敵，儘管它仍然沒有莫斯科頻繁發射的高速彈道導彈。

同時，俄烏雙方的防空力量似乎都已接近極限，導致平民傷亡人數上升，外界擔心衝突的影響會蔓延到前線以外的地區，並在冬季進一步惡化。