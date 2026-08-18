楊國福麻辣燙日本開新店出現冒名羽生結弦花籃　遭打假後公司致歉

中國連鎖餐廳品牌「楊國福麻辣燙」在日本仙台開新店，但網絡流傳現場出現「羽生結弦」、「鳩山由紀夫」的祝賀花籃，引發外界好奇，及後羽生結弦粉絲組織更指出，羽生結弦已否認送出有關花籃。楊國福麻辣燙8月18日發聲明，指一家門店未經總部授權，擅自使用他人姓名製作祝賀花籃，對此深表歉意。



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根據有關相片，店外出現寫有「羽生結弦」、「鳩山由紀夫」姓名的祝賀花籃，羽生結弦為日本花式溜冰名將，鳩山由紀夫則是日本前首相。

中國連鎖餐廳品牌「楊國福麻辣燙」在日本仙台開新店，但網絡流傳現場出現「羽生結弦」、「鳩山由紀夫」祝賀花籃的相片（微博圖片）

羽生結弦粉絲站「羽生結弦貼吧」17日在微博發文指，羽生結弦更新在官方YouTube的會員內容，期間澄清並未向相關商家贈送花籃，指「與其說是一個我不知道的花籃，不如說，是有人擅自使用了我的名字，然後擅自把花籃送了出去……好可怕。」

事件引發關注後，楊國福麻辣燙發布聲明指，近日一家門店在開業期間，未經總部授權，擅自使用他人姓名製作祝賀花籃並擺放於門店前，給相關人士的聲譽造成困擾，對此深表歉意。

聲明稱，經核查，相關花籃均非署名人士本人贈送，均為該門店自行安排，已要求該門店立即撤除涉事花籃並刪除相關內容，同時就事件展開全面調查，將對涉事門店及責任人嚴肅處理。

聲明稱向被冒用姓名的相關人士鄭重致歉，並將以此為教訓，加強海外門店管理，杜絕此類事件再次發生。