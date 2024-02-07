羽生結弦前女友是俄羅斯「月野兔」梅德韋傑娃？她震撼爆料成焦點

日本知名花滑選手羽生結弦去（2023）年閃電離婚一事鬧得沸沸揚揚。過去與他爆出誹聞的俄羅斯花滑女神梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）近日的發言也受到關注。



她在受訪時暗示曾與羽生結弦交往，還透露前男友在交往兩年後向她提分手，直言「人生沒有妳也會很順利」，讓她相當錯愕。

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24歲俄羅斯花滑選手梅德韋傑娃喜愛日本文化，曾以知名動漫「月野兔」造型出場比賽。她與羽生結弦於2018年曾傳出誹聞，遭到男方否認。但她1月底在YouTube影片中，暗示曾與羽生交往，引發關注。

梅德韋傑娃日前在自己YouTube頻道的影片中，與來賓聊起舊愛時說「前男友去年結婚時，我感到很錯愕，沒想到他3個月後就離婚，讓我笑了出來」。

日本小報記者指出，雖然梅德韋傑娃沒有提到前男友的名字，但跟她熟識、去年結婚3個月就離婚的人，只有羽生結弦。

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梅德韋傑娃在另一個YouTube節目中，被主持人問起過去談過的戀愛時，表示她的初戀擁有堅強實力，但不能透露對方的名字。雙方在4年前結束關係，她也從沒想過復合。

針對分手原因，她說兩人交往約2年後，對方突然對她坦言「謝謝妳，我已經不需要妳了。就算沒有妳，我的人生也很順利，再見」，讓她十分錯愕。

報導指出，梅德韋傑娃從以前就是羽生的粉絲，兩人出席各大賽時經常一起合影互動，展現出好感情。2018年，梅德韋傑娃突然離開跟隨11年的教練，與加拿大教練奧瑟（Brian Orser）簽約，成為羽生師妹。此舉使兩人交往的傳聞四起。羽生當時還主動向媒體闢謠。

為什麼梅德韋傑娃會在這麼多年後主動談起這段舊情？日本媒體分析，若梅德韋傑娃真的曾與羽生交往，一定也遭到對方要求談「地下情」。因此她看到羽生前妻在婚後隱瞞身分的報導，可能很同情對方的處境。

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