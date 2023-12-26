羽生結弦「傳聞中前妻」首發聲　末延麻裕子認離婚：走向不同未來

日本「冰王子」羽生結弦11月17日宣布離婚消息，震撼各界，婚姻僅維持105天，其妻子的身份一直是傳媒討論的話題。據日媒12月26日報道，小提琴家末延麻裕子首度發聲，向傳媒承認已經離婚，並稱各自走向不同未來，會以積極努力心情前進。



日媒《每日新潮》26日報道，末延麻裕子24日早上拿着樂器外出到車站時遇到傳媒詢問，她在回應提問時稱「現在是抱着積極努力的心情前進」，她被問到有關離婚的問題時回答指「抱歉，這是個人的事情…… 真的，我真的無法透露任何事情……這是我唯一能告訴你們的，非常抱歉。」

她之後承認：「我們已經正式離婚了。現在我們各自走向不同的未來。」

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早在末延麻裕子承認離婚前，有日媒已爆料羽生結弦的妻子是比他年長8歲小提琴家末延麻裕子。兩人婚姻僅105天便劃上句號。女方家人並未否認其事。

羽生結弦在宣布離婚時指控日媒追訪他和女方，導致兩人不堪受壓決定分開。他在聲明中強調，結婚對象是一般人，各種偷拍、跟蹤、誹謗行為令他大感困擾，因為無法保護對方而選擇分開。

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