美國再制裁ICC院長及資深律師　遭批評削弱法治

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）8月18日宣布，依據美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前簽署的行政令，對國際刑事法院（ICC）院長赤根智子和資深審判律師塞耶（Abdoulaye Seye）實施制裁，凍結二人在美國所擁有的資產、切斷其與美國金融體系關聯。美國財政部同日發放許可證，允許9月17日前逐步終止二人相關交易。



魯比奧表示，二人直接參與了針對不同意接受ICC管轄的官員的司法行動。這次制裁是美方針對ICC的最新舉措，此前美方已多次制裁法院人員，核心誘因是該法院對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發逮捕令，以及調查美軍在阿富汗可能犯下的罪行。

2026年7月17日，國際刑事法院（ICC）院長赤根智子強調，國際司法機構必須保持獨立，不能受到政治影響和壓迫。（YouTube@ IntlCriminalCourt）

對此，ICC嚴厲譴責美方破壞了法治、危及法院存續與國際法律秩序。作為法院所在地，荷蘭以公開反對美方舉措，荷蘭外交大臣貝倫德森（Tom Berendsen）表示：「國際法院和法庭必須能夠自由地履行其職責」。路透社分析指，美方持續打壓ICC，已引發與歐洲盟友分歧。