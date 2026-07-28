乍得退出國際刑事法院ICC　質疑調查針對非洲且受美方施壓

非洲國家乍得（Chad）7月27日宣布，啟動退出國際刑事法院（ICC）程式，批評該機構「成效有限且標準不一」、調查行動集中在非洲國家。



乍得政府指出，ICC成立以來13宗調查有9宗針對非洲，僅4宗涉及其他地區，7名在押被告中6人來自非洲，案件大多「無實質進展」。

不過，乍得外交部坦言，此次退院是響應美國施壓。據報道，美方非洲事務副國務卿致電要求乍得重新審視《國際刑事法院羅馬規約》（Rome Statute of the International Criminal Court）成員資格。

自從ICC向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令後，美國持續公開打壓該法院，揚言全方位削弱其運作，並威脅制裁相關人員，主導逮捕令的檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）24日遭免職，爭議加劇。

2025年1月16日，荷蘭海牙，國際刑事法院 （ICC） 首席檢察官卡里姆．汗（Karim Khan）接受路透社的訪問。（Reuters）

同時，外界提及國際社會早前指控查德涉嫌參與蘇丹戰事，也是該國不願受ICC管轄的背景因素。

ICC於2002年設立，專門審理戰爭罪與反人類罪，具備追訴個人刑責的權力。此前布基納法索（Burkina Faso）、馬里（Mali）、尼日爾（Niger）三個非洲薩赫勒（Sahel）地區國家以及委內瑞拉已在去年9月聯合退院。