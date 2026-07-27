無視ICC拘捕令　內塔尼亞胡稱將赴紐約演講

在7月26日播出的電視節目上，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不但無視國際刑事法院（ICC）對其發出的拘捕令，宣布將前往紐約聯合國總部發表演說，還公開抨擊紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。



內塔尼亞胡出席霍士新聞電視節目時直指曼達尼「煽動仇恨」，他還錯誤地指控曼達尼及其妻子曾「慶祝」2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列。

2018年3月6日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在美國華盛頓特區舉行的美以公共事務委員會（AIPAC）政策會議上發表演說。（Reuters）

事實上，曼達尼此前多次將10月7日哈馬斯的越境恐襲稱為「可怕的戰爭罪行」，但也曾表示內塔尼亞胡作為戰犯應當被逮捕，但澄清紐約市本身並無權限執行拘捕行動。

國際刑事法院（ICC）2024年11月因涉嫌戰爭罪及危害人類罪對內塔尼亞胡發出拘捕令。根據美聯社民調，美國猶太成年人對曼達尼好感度為44%，高於對內塔尼亞胡的約30%，而有30%受訪者認為以色列在加沙實施種族滅絕。另外，YouGov民調則顯示，46%美國人認為應拘捕內塔尼亞胡。