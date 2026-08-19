美媒：特朗普下令團隊停止對伊朗談判　改用長期遏制戰略拖垮對方

美媒8月18日披露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已指示談判團隊停止與伊朗的對話，並對相關的戰略作大幅調整，從「盡快重創伊朗」（hammer Iran ASAP）轉為「逐步扼殺對方」（strangle them）。



報道指，有知情人士透露，特朗普對伊朗不滿足其要求、以及試圖與阿曼就海峽通航達成協議感到不滿，他希望得到伊朗釋放符合美方訴求的談判信號後，再重啟談判。

特朗普周一在社交媒體上發文，稱：「目前沒有與伊朗進行任何會談或對話，美軍的海上封鎖仍然有效，霍爾木茲海峽暢通無阻，所有水雷均移除。」

美媒分析指，由於美伊對話陷入僵局，以及半年戰事造成美軍軍力損耗，各方的質疑日益增加，特朗普已不如此前那般反復聲稱談判進展順利，而是釋放準備與這場衝突「拉開距離」的信號。

美國官員表示，美方最快本周將對伊朗實施新一輪嚴厲制裁。國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）等軍方官員表示，美軍已做好常駐波斯灣、維持永久對伊朗封鎖的準備。報道指，儘管特朗普聲稱戰事主要目標是阻止伊朗擁核，但恢復海峽通航已成為戰爭的核心挑戰。

2026年8月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室接待一名16歲的救生員威廉斯（Ryder Williams）時發表講話。

目前，特朗普團隊相信長期經濟施壓能迫使伊朗妥協，而伊朗官員認為，特朗普面臨撤軍的政治壓力越來越大，雙方對峙僵局持續升級。