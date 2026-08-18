特朗普受伊朗戰事和高油價拖累 支持率跌至33%新低
撰文：林嘉敏 王海
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受伊朗戰爭和油價飆升影響，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持率跌至新低。路透社與國際民調機構益普索集團（Ipsos）調查顯示，僅33%受訪者認可特朗普執政表現，高達64%民眾給予負面評價，較本月初35%的支持率再度下滑。創本屆任期最低紀錄，與其2017年首任期低谷持平。
分析指，自美國和以色列對伊朗發起軍事行動後，全球石油貿易受阻、國內油價和民眾生活成本高漲，重挫特朗普民意。數據顯示，近八成美國民眾認為，美伊戰事難以短期落幕，僅約兩成民眾認為對伊戰爭具有價值，輿論普遍質疑政府戰事判斷。
同時，曠日持久的戰事扭轉美國選民政黨傾向，選民近十年來首次更信任民主黨處理經濟與通膨議題。據調查，38%選民認可民主黨經濟治理能力，優於共和黨的35%。
此外，共和黨傳統占優的移民議題優勢大幅收窄，兩黨差距縮至特朗普任期以來最小，也為共和黨即將到來的國會中期選舉增添變數。
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