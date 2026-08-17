美媒：伊朗談判期內持續為更大規模衝突做準備　未寄希望和談

伊朗和阿拉伯國家官員透露，美伊今年6月簽署停戰備忘錄後，伊朗強硬派領導人並沒有寄希望於談判，而是利用過去兩個月的時間，為一場更大規模的衝突作準備。



這些備戰措施，包括賦予勢力強大的伊斯蘭革命衛隊對國家正規軍更大的控制權、任命那些曾參加兩伊戰爭和過往國內鎮壓行動的經驗豐富的老將擔任要職、擴大國內反間諜行動，以及加緊生產導彈和無人機。

《華爾街日報》報道，伊朗強硬派認為，簽署諒解備忘錄很可能只是美國與以色列的權宜之計，以緩解戰爭對全球構成的經濟壓力，並為日後發動更大規模襲擊爭取時間。

伊朗領導層於是迅速掌握了主動權，通過襲擊船隻來加強對霍爾木茲海峽的控制，同時將戰火蔓延至紅海。

知情官員透露，阿拉伯情報部門已掌握相關證據，包括伊朗與也門和伊拉克國內民兵組織之間的通訊記錄，得知他們正在進行部署準備，會在必要時加大攻擊力度。伊朗革命衛隊已經向伊拉克、也門和黎巴嫩派遣軍事顧問，商討如何執行這些計劃。革命衛隊向也門胡塞武裝組織派出指揮官，計劃升級與沙特阿拉伯的對抗。

2026年7月27日，伊朗德黑蘭一棟建築物上的廣告看板，畫有美國總統特朗普（Donald Trump）的頭像。（WANA via REUTERS）

這些動作顯示，伊朗強硬派領導層已改變戰略，準備擴大戰事並增加美國的行動代價。伊朗領導人也頻繁地談論要攻擊敵方領土，令科威特等實力較弱的波斯灣國家感到不安。

與伊朗政府關係密切的防務分析員Mohammad Hassan Sangtarash說，伊朗國內普遍認為，真正的戰爭尚未開打，「人們越來越傾向於把至今發生的一切，解讀為切香腸戰術，即有限、漸進式的升級，先削弱對手的實力，為更大規模對抗做準備」。

報道提到，伊朗重建基礎設施和恢復導彈基地通道的速度遠超預期，這讓掌握相關進展的以色列官員感到憂慮。伊朗不僅打擊美軍​​基地，還保留強大火力，足以威脅各類船隻及波斯灣地區能源基礎設施。阿拉伯國家官員正嚴陣以待，準備應對持續的戰鬥和能源供應長期中斷的局面。

美國前資深外交官、伊朗問題專家艾爾（Alan Eyre）說，對伊朗政權而言，戰爭是常態。「伊朗將繼續保持戰時狀態，為後續的攻擊做準備。」

2026年3月，圖為美國航母林肯號在一個未具名的地點航行，支援美軍襲擊伊朗的行動。（Reuters）

伊朗：擊斃或捉拿美軍可得賞金

另一方面，伊朗軍方星期天（8月16日）宣佈，懸賞3萬美元（約23.5萬港元）擊斃或捉拿美軍士兵。若由女性執行相關行動，賞金將翻倍。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，伊朗軍隊總司令哈塔米（Amir Hatami）說，軍方是在收到許多人要求參與的請求後，制定了懸賞計劃。

美伊戰爭爆發後，除了4月美軍為營救一名被擊落的美國飛行員而派出數百人進行搜救之外，至今並沒有美軍地面部隊在伊朗部署的記錄。

哈塔米沒有透露，美軍士兵可能在什麼地方或什麼時候被擊斃或俘虜的細節。